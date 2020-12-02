شكرا لقرائتكم خبر عن جهّزوا «الدفايات».. «الجهني» يتوقع موجة باردة تصل إلى الصفر المئوي الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الباحث في الطقس والمناخ زياد الجهني، أن يشهد منتصف الأسبوع المقبل موجة باردة، قد تصل معها درجات الحرارة إلى الصفر المئوي.
وقال الجهني في تغريدة له عبر موقع “تويتر”، إن الحالة من المتوقع أن تشمل أجزاءً من المناطق الشمالية والوسطى بشكل خاص، ناصحاً بتجهيز أجهزة التدفئة تحسبًا للانخفاض الكبير المتوقع في درجات الحرارة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.
كما يتوقع استمرارية هطول الأمطار على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية، القصيم، حائل تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
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