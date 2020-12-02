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وتابع: "جميع إجراءات الكيان الصهيوني هذه تحصل للآسف في الوقت الذي لم يتخذ المجتمع الدولي أي خطوة مؤثرة لإنهاء هذه التراجيديا وضمان الحقوق المهدورة للشعب الفلسطيني الأعزل"، مؤكدا أن "الكيان الصهيوني وبسبب الدعم الذي يتلقاه من بعض الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي يوسع يوميا نطاق إجراءاته اللاإنسانية ضد الفلسطينيين".
وأضاف الرئيس الإيراني أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية إذ تؤكد على استمرار دعمها الشامل للأهداف الإنسانية والتحررية للشعب الفلسطيني وتثمين صموده ومقاومته الجديرة بالإشادة والمشروعة أمام ممارسات العدوان والاحتلال الصهيوني، تدعو المجتمع الدولي لمواجهة إجراءات الكيان الصهيوني القاتل للأطفال والمنتهك لحقوق الإنسان وكذلك نصوص الكثير من قرارات منظمة الأمم المتحدة".
واعتبر روحاني "التوافقات المصطنعة والصورية من قبل بعض دول المنطقة مع الكيان الصهيوني والتي كانت لها علاقات معه منذ السابق وقامت بالإعلان عنها فقط، خيانة للقضية الفلسطينية"، مضيفا: "إننا مع جميع الفلسطينيين ندين مثل هذه الخيانة".
وقال روحاني: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى بأن إنهاء النزاعات والخلافات الطويلة في منطقة الشرق الأوسط وإرساء السلام العادل والدائم فيها، لن يتحقق سوى عن طريق حل القضية الفلسطينية وإنهاء احتلال جميع الأراضي المحتلة ومنح حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرض الآباء والأجداد وتاسيس الدولة الفلسطينية الموحدة وعاصمتها القدس الشريف على أساس الاستفتاء العام بمشاركة جميع سكانها".
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني يوجه رسالة إلى المجتمع الدولي بشأن "جرائم إسرائيل" ويكشف الحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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