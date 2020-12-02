شكرا لقرائتكم خبر عن من هو الفقير أو المسكين المستحق للزكاة؟.. الشيخ «الخثلان» يوضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح رئيس الجمعية الفقهية السعودية الشيخ سعد الخثلان، أن الفقير أو المسكين الذي ليس لديه مال يسد حاجته طول الشهر هو المستحق للزكاة.

وقال الخثلان في مقطع فيديو على موقع” تويتر”: إن الفقير هو الذي لا يجد كفايته من المال طول الشهر فبالتالي لا يجد كفايته على مدار العام.

وأبان أن الفقير المعدم الذي ليس لديه شيء، والمسكين هو من عنده نصف الكفاية أو أكثرها وليس عنده تمام الكفاية.

وأشار إلى أن الدخول الشهرية هي مؤشر للدخل السنوي ودليل على مدى كفاية الإنسان، فإذا كان الإنسان دخله الشهري لا يكفيه إلى آخر الشهر، فهو من يستحق الزكاة لكونه إما فقير أو مسكين.