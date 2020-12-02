شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى يعلن تصفية مجموعة إرهابية استهدفت مواطنين بصلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت خلية الاعلام الأمنى، الأربعاء، عن قتل "المجموعة الارهابية" التي استهدفت مواطنين فى صلاح الدين، وقالت الخلية فى بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إنه "من خلال متابعة استخبارية دقيقة من خلية الصقور فى وكالة استخبارات الداخلية تم تحديد المجموعة الارهابية التي ارتكبت الاعمال الارهابية ضد المواطنين بين قرية الزوية والمسحك ضمن قاطع عمليات صلاح الدين فى سفح سلسلة جبال مكحول قرب قرية المسحك". وأضافت أنه "وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة نفذ طيران التحالف الدولى مساء امس الثلاثاء اربع ضربات جوية بطائرات اف ١٥ اسفرت عن قتل كامل المجموعة الارهابية المتكونه من خمسة ارهابيين".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش العراقى يعلن تصفية مجموعة إرهابية استهدفت مواطنين بصلاح الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.