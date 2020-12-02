شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الليبية تتفق مع شركة شلمبرجير على التعاون لإعادة فتح الآبار المغلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا اليوم الأربعاء إن رئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع الله والرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير، أوليفر لو بوش، اتفقا على مناقشة سبل التعاون المشترك للمساعدة فى إعادة فتح آبار النفط المغلقة فى ليبيا وتحسين معدلات الإنتاج. وذكرت المؤسسة أن الاجتماع انعقد أمس الثلاثاء وتم خلاله "مناقشة تطوير سبل التعاون المشترك بين الجانبين، حيث تم التنسيق لعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة بشركات القطاع في الفترة القادمة، وذلك لنقل التقنيات المناسبة للقيام بأعمال الصيانة للآبار المقفلة وإعادتها على الإنتاج أو تحسين معدلات الإنتاج".

كانت هذه تفاصيل خبر النفط الليبية تتفق مع شركة شلمبرجير على التعاون لإعادة فتح الآبار المغلقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.