عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صور.. الفيل الأكثر وحدة في العالم يعيش لحظة انتظرها 8 سنوات

الأربعاء 2 ديسمبر 2020

الخليج 365

تغيّرت حياة الفيل كافان الذي عانى من الوحدة وسوء المعاملة في حديقة حيوانات باكستانية.



وتمكن الفيل كافان للمرة الأولى منذ سنوات من التفاعل مع فيل آخر في مسكنه الجديد داخل محمية طبيعية غداة وصوله إلى كمبوديا.

وجرى تعريف الفيل السمين البالغ 36 عاماً على فيل آخر، وقد ضم الحيوانان خرطوميهما لتبادل التحية، بحسب صور نشرتها منظمة "فور بوز" النمساوية للرفق بالحيوان.

وقال الناطق باسم المنظمة غير الحكومية، مارتن باور، إن هذا "الاحتكاك الأول منذ 8 سنوات" مع حيوان من جنسه، يمثل "لحظة بالغة الأهمية لكافان"، الذي "ستتاح له أخيراً فرصة عيش حياة هانئة وملائمة".

وحظي كافان الذي جندت قضيته جمعيات باكستانية مدافعة عن حقوق الحيوانات، بدعم من المغنية الأمريكية الشهيرة شير، باستقبال حافل، الإثنين، لدى وصوله إلى محمية كمبودية.

هذا الفيل الذي وُصف بأنه "الأكثر وحدة في العالم"، كان الفيل الآسيوي الوحيد في حديقة الحيوانات في إسلام آباد منذ نفوق شريكته سنة 2012، فيما باقي الفيلة القليلة كانت من النوع الأفريقي.

وعاش كافان في أوضاع مزرية إذ كان مقيدا بسلاسل وعانى سوء معاملة لسنوات.

وأمضى فريق أطباء بيطريين ومعالجين من منظمة "فور بوز" شهوراً عدة مع الفيل من أجل التحضير لنقله الذي استلزم اتخاذ تدابير معقدة بسبب حجم الحيوان وكمية الطعام اللازمة خلال الرحلة.

وتعيّن خصوصا تدريب الفيل على الدخول في القفص المعدني الضخم المصمم خصيصا له والذي استُخدم لنقله عبر طائرة شحن في رحلة استمرت 7 ساعات.