شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين بلا وفيات بكورونا لليوم الخامس على التوالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة منذ 27 نوفمبر، ليبقى إجمالي ضحايا الفيروس عند 341 حالة وفاة، وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 216 حالة تعاف جديدة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 85357.
وقالت بحسب صحيفة " الوطن البحرينية" إن عدد الحالات القائمة تحت العناية بلغ 13 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغت 16 حالة، في حين أن 1426 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 1439 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين بلا وفيات بكورونا لليوم الخامس على التوالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.