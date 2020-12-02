شكرا لقرائتكم خبر عن «الحقيل» يتوقع نهاية الوسم وبداية المربعانية ببرودتها بعد 7 أيام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل، انتهاء الوسم بعد أسبوع ودخول المربعانية والتي يصاحبها تدني في درجات الحرارة.

وقال الحقيل، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “حسابيا باقي على نهاية الوسم 7 أيام حتى 22/4/1442 وتدخل المربعانية ببردها”.

وتابع وليد الحقيل: “إذا قلنا أن أول 10 أيام من المربعانية وسم لأن المطر فيها يوسم نفس نبت الوسم صار معنا 17 يوم خير وبركة، وباقي إن شاء الله فرص أمطار قادمة”.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة وتشمل السواحل الجنوبية منها.

كما توقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار على أجزاء من مناطق الرياض والمنطقة الشرقية والقصيم وحائل، وتمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، مع احتمال تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.