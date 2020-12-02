شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين توقع 3 مذكرات تفاهم مع إسرائيل فى التقنية والابتكار والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت مملكة البحرين وإسرائيل 3 مذكرات تفاهم وإعلان تعاون مشترك في مجال التعاون التقني والابتكار ونقل التكنولوجيا، والتعاون في النظم البيئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحسب صحيفة الوطن البحرينية.

وجرى حفل توقيع خاص بفندق ولدورف أستوريا بالقدس خلال زيارة وفد مملكة البحرين إلى دولة إسرائيل برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، وبحضور وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي عمير بيرتس.

وخلال الحفل أعرب الوزير الزياني عن سعادته بإطلاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أهمية بحث الفرص الاقتصادية في ضوء ما يتمتع به الاقتصاد البحريني والإسرائيلي من مقومات تساعد على تطوير الأعمال وتبادل المصالح التجارية، والاستثمارات في العديد من القطاعات الاقتصادية.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي أهمية تطوير الأعمال المشتركة بين البلدين، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، داعياً إلى تشكيل مجموعات عمل لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وأوضح أن توقيع المزيد من مذكرات التعاون بين البحرين وإسرائيل سيساهم بشكل إيجابي في دفع العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، وأعرب عن تطلعه لمزيد من المشاريع المشتركة، والزيارات التجارية خلال الفترة المقبلة.

وتم خلال الحفل التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون التقني بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين ومؤسسة المعايير في إسرائيل (SII)، وإعلان تعاون مشترك بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين ووزارة الاقتصاد والتجارة بدولة إسرائيل بشأن تعزيز التعاون فى مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا. ومذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين ووزارة الاقتصاد والصناعة بدولة إسرائيل بشأن تعزيز التعاون في النظم البيئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.