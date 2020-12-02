شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين ترحب بتصنيف سلوفينيا ولاتفيا لـ "حزب الله" كمنظمة إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت وزارة خارجية البحرين بقرار حكومتي لاتفيا وسلوفينيا بتصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية، مؤكدة أنها خطوة بناءة ومهمة في دعم جهود مواجهة هذا التنظيم الإرهابي ومكافحة أنشطته. ‏

وأشادت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) - بجهود لاتفيا وسلوفينيا في محاربة الإرهاب والتصدي للتنظيمات والعناصر الإرهابية الخطيرة، مؤكدة ضرورة تعزيز جهود المجتمع الدولي الرامية للقضاء على التطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتجفيف منابع تمويله.

كانت هذه تفاصيل خبر البحرين ترحب بتصنيف سلوفينيا ولاتفيا لـ "حزب الله" كمنظمة إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.