شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم مصرف لبنان يؤكد البنك المركزى غير قادر على إبقاء دعم السلع لأكثر من شهرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزى غير قادر على إبقاء دعم السلع الأساسية لأكثر من شهرين آخرين، مضيفا أن الأمر بيد الدولة لمعالجة هذا الوضع.
وفى مقابلة مع قناة العربية الحدث، قال سلامة إن البنك المركزى سيلتزم بتسليم حسابات الدولة فى إطار أى تدقيق جنائي، لكن تسليم حسابات البنوك المحلية يحتاج إلى تعديل القانون.
وتابع أن البنك المركزى سيسعى إلى إعادة تنظيم وبيع البنوك اللبنانية التى لا يمكنها زيادة رؤوس أموالها بحلول الموعد النهائى المقرر لذلك فى فبراير شباط المقبل.
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