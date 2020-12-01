شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تحدد عقوبة مخالفة قواعد وتعليمات الدفاع المدني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شددت النيابة العامة، على أهمية توافر الحماية الجنائية لأعمال الدفاع المدني لتحقيق أرفع معايير السلامة والأمان، حفاظًا على الأرواح والممتلكات وحماية لها من المخاطر، ويُحظر انتهاك القواعد والتعليمات المقررة في هذا الصدد تحت طائلة المُساءلة الجزائية.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها، إنه يحظر التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، التحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة، التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشأة وفقا لما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك أو ما أوصت به الجهة الصانعة.

كما يحظر استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة غير المتطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دوليا أو في المملكة العربية السعودية، إعادة تشغيل المنشأة أو جزء منها الذي أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة حالة دون إزالة هذه المخالفة.

وحددت النيابة العامة، العقوبات التي تمثلت في السجن مدة تصل إلى 6 أشهر، غرامة تصل إلى 30 ألف ريال، أو بهما معا.