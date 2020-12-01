شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: ماذا تقترحون أن نغير في عاداتنا بعد الجائحة لتقليل انتقال العدوى؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد وزير الصحة توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، انخفاض حالات الإنفلونزا الموسمية في المملكة خلال الفترة الماضية.
وقال الربيعة، في تغريدة عبر حسابه في موقع “تويتر”: إن تطبيق الاحترازات الصحية ساهم في انخفاض عدد حالات الإنفلونزا الموسمية بالمملكة بأكثر من ٩٨٪ في الثلاثة الأشهر الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
و طرح وزير الصحة توفيق الربيعة سؤالا على المتابعين قائلا : “ماذا تقترحون أن نغير في عاداتنا بعد الجائحة لتقليل انتقال العدوى؟”.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: ماذا تقترحون أن نغير في عاداتنا بعد الجائحة لتقليل انتقال العدوى؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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