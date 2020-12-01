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وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، التقت اللجنة، أيضا، بمسؤولي الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية، ومدير مجمع قاعات واقادوقو.
وأوضح بليحق في بيان له أن أعضاء اللجنة قاموا بزيارة ميدانية للمقار الخاصة بمجلس النواب، وعقب الزيارة أقيمت مراسم التسليم والاستلام بين لجنة حصر واستلام مقار السلطة التشريعية والشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية.
وتوجه المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب بالشكر لأهالي مدينة سرت، ورئيس المجلس التسييري ومدير مديرية أمن سرت، والشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية ومدير مجمع قاعات واقادوقو، شاكرا لهم حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
كانت هذه تفاصيل خبر النواب الليبي يتسلم مقار السلطة التشريعية في مجمع قاعات "واقادوقو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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