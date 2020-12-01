الكويت تعتزم إعادة 80 ألفا من العمالة المنزلية من الخارج

© Sputnik . Pavel Gerasimov

وأفادت صحيفة "الجريدة"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه رغم أن الكويت بدأت في أول أغسطس/آب الماضي، مرحلتها الأولى لإعادة الطيران التجاري، بعد توقفه منذ مارس/آذار الماضي، فإن رحلات الطيران لا تزال متوقفة مع 34 دولة من الدول التي تعتبرها البلاد ذات مخاطر عالية لكورونا.

وذكرت الصحيفة أنه خلال الشهور الماضية أجبر إيقاف رحلات الطيران الكثير من العمال المتواجدين في هذه الدول على القدوم إلى الكويت عبر دولة ثالثة، يقضي فيها المسافر 14 يوما، على الأقل، قبل أن يُسمح له بدخول الكويت.

وقال المتحدث الرسمي للطيران المدني الكويتي، سعد محمد العتيبي، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء:

إن نجاح خطة إعادة العمالة المنزلية من الخارج سيكون بمثابة مرحلة أولية تنقلنا إلى مراحل أخرى لعودة بقية الفئات من المقيمين بشكل منظم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وبتعاون القطاع الخاص.

ومن المقرر أن يتم تشغيل رحلات طيران مباشرة لخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة بين الدول التي تتواجد فيها العمالة المنزلية والكويت خصيصا لهذه المهمة، على أن تشمل الهند والفلبين في المرحلة الأولى ثم تليها باقي الدول.