جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين السعودية ومصر، والذي جرى اليوم بحضور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ونظيره المصري سامح شكري، في الرياض. يتبع...

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تؤكد دعمها لمصر في أزمة سد النهضة وتتعهد بإزالة معوقات التعاون الاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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