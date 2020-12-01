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وقالت السفارة الأمريكية في الخرطوم إن "برنامج المعونة الأمريكية وقع مذكرة التفاهم مع وزارة المالية السودانية لتوفير شراء أكثر من 67 طن متري من القمح للسودان بقيمة عشرين مليون دولار أمريكي"، بحسب "سونا".
ولفتت الوكالة إلى قول السفارة الأمريكية إن "القمح سيأتي عبر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بهدف سد النقص الذي يعاني منه السودان في القمح".
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اتفاق السلام السوداني
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الأمريكية في الخرطوم: نحن شركاء السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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