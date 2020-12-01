شكرا لقرائتكم خبر عن إيجاد تنظم ورشة عمل لمناقشة قضايا اللاجئين بالسودان وجنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير محمد شريف عبد الله، اليوم /الثلاثاء/ ورشة عمل خاصة بالتحضير للاجتماع رفيع المستوى للحلول المستدامة للاجئين والنازحين والعائدين والمجتمعات المستضيفة في السودان وجنوب السودان، والتي تستمر أعمالها غدا وبعد عد.

وتنظم الورشة الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) بالتعاون مع حكومتي السودان وجنوب السودان، وكل من المفوضية السامية لشئون اللاجئين، الاتحاد الأوروبي، الوكالة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنموي، البنك الدولي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.

وتهدف الورشة لمناقشة الحلول المستدامة لمعالجة أوضاع اللاجئين والنازحين والعائدين والمجتمعات المستضيفة في البلدين وضمهما لمنصة دعم "إيجاد"، تمهيدا لعقد الاجتماع رفيع المستوى في الربع الأول من العام ٢٠٢١.

وأشارت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إلى أن السودان يترأس الإيجاد منذ نوفمبر ٢٠١٩، ومن أهم ركائز رئاسته تعزيز السلم والاستقرار في دول الإيجاد، وتمثل معالجة قضايا اللاجئين والنازحين عنصرا أساسيا في تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان، واتفاقية السلام لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان، كما أنها تساهم في علاج واحدة من أهم أسباب تفجر النزاعات في البلدين والمتمثلة في ضعف التنمية والتباين التنموي بين أجزاء البلاد المختلفة، كما تساهم في دعم اقتصادي البلدين.

ومن المتوقع أن تختتم الورشة أعمالها بوضع الأساس لبناء خارطة طريق شاملة للاجئين والنازحين والعائدين والمجتمعات المستضيفة في السودان وجنوب السودان.