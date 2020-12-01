شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 9 أشخاص جراء إعصار استوائى فى الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي 9 أشخاص مصرعهم، وتضرر أكثر من 180 ألف شخص جراء إعصار "جاتي" الإستوائي الذي ضرب شمال الصومال.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن العاصفة دمرت حوالي 80 % من المنازل السكنية، كما أضرت بمنشآت صحية ونقاط مياه ومكاتب حكومية.

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