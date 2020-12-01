المغرب يدعو إلى تطوير سياسات الاتحاد الأوروبى للجوار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى تطوير السياسة الأوروبية للجوار. وقال بوريطة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، أوليفر فاريلي، إن السياسة الأوروبية للجوار ما زالت تحتفظ بتوجهاتها منذ انطلاقها من 17 عاما لكن الوقت قد حان لتتطور، وذلك لتتجاوز المنطق المالي فقط وتفعيل مبادئها التوجيهية، المتمثلة في التمايز والتكامل والتضامن والإشراف.

وأضاف أن السياسة الأوروبية للجوار مدعوة أيضا لتكون بمثابة خط موجه لكافة بنيات الاتحاد الأوروبي، ولتشرك دول الجنوب بشكل أكبر في صنع القرار المتعلق بها، وإحداث تنسيق مع الخبرات والكوادر الثنائية والإقليمية والقارية، بما فيها، الاتحاد من أجل المتوسط، 5 + 5، والاتحاد الأوروبي/إفريقيا.

وجدد بوريطة التزام المغرب بتوطيد شراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأكد الوزير المغربي أن الشراكة بين بلاده والاتحاد الأوروبي في وضع جيد، وأكثر تفاعلا وعملية وتتماشى مع التحديات الراهنة.

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