شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الحكومة العراقية يرى مخاطر انتشار كورونا مازالت شديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم الحكومة وزير الثقافة العراقي حسن ناظم، أن مخاطر انتشار (كورونا) مازالت شديدة في العراق.

وقال المتحدث -في تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء- إن وزير الصحة أكد أن نسبة الشفاء من (كورونا) تتصاعد، وإن شراء لقاح (كورونا) يشترط توفير الخدمات اللوجستية لنقله واعتماده لدى منظمة الصحة العالمية.

كانت وزاة الصحة العراقية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل 2218 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و48 حالة وفاة.

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