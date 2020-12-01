شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الليبى يعلن استلام مقار السلطة التشريعية في مدينة سرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس النواب الليبى اليوم الثلاثاء عن استلام مقار السلطة التشريعية بمجمع قاعات ”واقادوقو” في مدينة سرت.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبى عبد الله بليحق إن لجنة حصر واستلام المقار الخاصة بالسلطة التشريعية قامت بزيارة على مدى اليومين الماضيين لمدينة سرت، حيث التقوا خلال الزيارة برئيس وأعضاء المجلس التسييرى لبلدية سرت، ومدير أمن المديرية، وعدد من الضباط ومنتسبي المديرية، كما التقوا بمسؤولي الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية، ومدير مجمع قاعات واقادوقو.

وأوضح بليحق في بيان له أن أعضاء اللجنة قاموا بزيارة ميدانية للمقار الخاصة بمجلس النواب الليبى وعقب الزيارة أقيمت مراسم التسليم والاستلام بين لجنة حصر واستلام مقار السلطة التشريعية والشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية.

وتوجه المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبى بالشكر لأهالي مدينة سرت ورئيس المجلس التسييري ومدير مديرية أمن سرت والشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية ومدير مجمع قاعات واقادوقو، شاكراً لهم حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.