شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا بكردستان تمدد تعليق الدراسة حتى مطلع العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الحكومية العليا المُكلَّفة بمكافحة فيروس (كورونا) المستجد في إقليم كردستان تمديد تعليق الدراسة حتى بداية عام 2021؛ لتفادي عودة ارتفاع معدل الإصابات بالجائحة بعد أن شهد تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل -في تصريحات عقب اجتماع اللجنة نقلتها قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء - إن "قرار تمديد تعليق الدراسة جاء لحماية صحة الطلبة والمعلمين وبعد تقييم وزارة الصحة بأن وضع كورونا حتى الآن ليس تحت السيطرة وإنما يجب تشديد الإجراءات الوقائية".

وأضاف المتحدث أن فرق الوزارة ستستمر في مراقبة الأوضاع، وسيعاد تقييم الوضع مرة أخرى في بداية يناير القادم.

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