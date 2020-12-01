كيف تستعيد حساب واتساب؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

في وقتنا الحاضر أصبح واتساب التطبيق المفضل للتواصل لدى الكثير منا، لذا فإن فكرة فقدان الوصول إلى حساب واتساب قد تكون مرعبة ومحبطة للكثيرين.



غير أن عملية استعادة حساب واتساب تعتبر أمراً في غاية السهولة إذا تم اختراقه أو سرقته من قبل المتسللين. فيما يلي طريقة استعادة حساب واتساب المسروق، بحسب ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:

من أجل استعادة الحساب، يحتاج المرء إلى تسجيل الدخول بسرعة باستخدام هاتفه والتحقق من رقم الهاتف عن طريق إدخال الرمز المكون من ستة أرقام الذي يحصل عليه عبر الرسائل القصيرة.

بمجرد إدخال الرمز المكون من 6 أرقام، يتم تسجيل الخروج من جهاز الشخص الذي يستخدم حسابك، تلقائيًا. لكن يمكن أن تكون هناك مشكلة واحدة. ربما قام المتسلل بإعداد رمز تحقق من خطوتين.

إذا كنت لا تعرف الرمز، فعليك الانتظار 7 أيام قبل أن تتمكن من تسجيل الدخول بدون رمز التحقق المكون من خطوتين.

كيف تحمي حسابك من السرقة؟

إن أبسط طريقة لتجنب فقدان الوصول إلى حسابك هي عدم مشاركة رمز التحقق مع أي شخص. إذا تلقيت رسالة من أي شخص آخر يدعي أنه أرسل رمز تحقق إلى رقمك، فما عليك إلا أن تتجاهله، وفقا ل24.