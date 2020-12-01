وذكر نتنياهو في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، شريط فيديو أظهر فيه تناوله لوجبة "فلافل" (الطعمية)، وهي وجبة شعبية مصرية، تعرف في دول الشام بـ"الفلافل".
وأوضح من خلال الشريط أنه كان في طريقه إلى مدينة القدس المحتلة، وتوقف عند "مطعم متنقل" على الطريق، وتناول عنده الفلافل والقهوة، وسأل صاحب المطعم والعاملين فيه عن أماكن إقامتهم وأهمية مدينة القدس بالنسبة إليهم.
وفي اعتراف رسمي، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الفلافل المصري "الطعمية" هي الأطيب حول العالم.
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية "إسرائيل بالعربية"، في 18 يونيو/حزيران 2019، تغريدة جديدة لها، أوضحت من خلالها أن "الطعمية" المصرية هي الأفضل والأطيب.
وينظر إلى "الفلافل" بديهيا بـأنه "طبق شرق أوسطي"، إذ أنها منتشرة في كل المطاعم والأكشاك في بلاد الشام، حتى أن لدى إسرائيل أغنيتها الخاصة لتكريم حبها للفلافل، بعنوان "And we Have Falafel" "ولدينا فلافل".
كانت هذه تفاصيل خبر على قارعة "الطريق إلى القدس".. نتنياهو يتناول وجبة شعبية مصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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