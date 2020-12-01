لتعزيز التعاون الاقتصادي... وفد بحريني جديد يصل إلى إسرائيل

أفادت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) بأن وفدا يترأسه زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وصل إلى تل أبيب برفقة عدد من المسؤولين في وزارات الدولة ومؤسساتها.
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وأشارت إلى أن الوفد يضم رجال أعمال أيضا، موضحة أن هذه ثاني زيارة رسمية يقوم بها وفد بحريني إلى إسرائيل.
وفي تعليقه على الزيارة، قال الزياني إنها تأتي في ضوء ما تم الاتفاق عليه في اتفاق السلام الموقع بين البلدين في واشنطن في 15 سبتمبر الماضي.
وفي منتصف أيلول/ سبتمبر، وقعت البحرين، اتفاقا لتطبيع للعلاقات مع إسرائيل في واشنطن.
وأوضح أن هذه الزيارة تهدف إلى متابعة نتائج زيارات سابقة متبادلة بين البلدين.
وأكد حرص بلاده على العمل المشترك في الشؤون الاقتصادية والسياحية، والسعي نحو بناء شراكات ثنائية مع إسرائيل.
واعتبر أن توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات متعددة، سيؤدي إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي بين المملكة وإسرائيل.
وتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى تحقيق مزيد من الاستقرار في المنطقة.
وفي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وصل أول وفد حكومي بحريني رسمي برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني إلى إسرائيل في أول رحلة طيران تجارية لطيران الخليج إلى تل أبيب.
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