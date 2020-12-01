رسالة من ملك السعودية إلى رئيس الإمارات

وهنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
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كما بعث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة للشيخ خليفة بن زايد بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد أعرب ابن سلمان عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرئيس الإمارات، ولحكومة البلاد وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.
وتحتفل الإمارات بعيدها الوطني الـ49 يوم 2 من شهر ديسمبر/كانون الأول.
واليوم الوطني الإماراتي، هو ذكرى قيام الاتحاد الإمارتي، في الثاني من شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 1971.
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