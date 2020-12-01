شكرا لقرائتكم خبر عن ميزة جديدة في التحديث الأخير لتطبيق «الواتساب» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن الخبير التقني عبدالله السبع، عن ميزة جديدة وصلت للمستخدمين لتطبيق الواتساب في التحديث الأخير.
وقال السبع، معلقا على هذه الميزة، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”: “إن الميزة تتيح اختيار خلفية مختلفة لكل محادثة عن بقية المحادثات، وكذلك يمكن تغيير الصوت المصاحب لها لتمييز محادثة عن باقي المحادثات”.
وأضاف أن الميزة عادية والأفضل لو كانوا قد استثمروا وقتهم في إطلاق نسخة الايباد حتى يمكن الاستفاد من التطبيق أكثر”.
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