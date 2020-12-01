شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية» توضح آلية وخطوات تسجيل المواليد عبر «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن آلية تسجيل المواليد إلكترونيًا، عبر خدمة “تسجيل المواليد” على منصة “أبشر”.

وأوضحت الأحوال المدنية، أن طالب الخدمة يمكنه أن يدخل إلى منصة “أبشر”، ويطلب إصدار شهادة الميلاد وسجل الأسرة وإيصالهما عبر العنوان الوطني، من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارة المقرات.

وأشارت إلى أن الخطوات الواجب اتباعها للتسجيل هي:

-تسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي .

-اختيار من تبويب خدماتي، خدمات .

– اختيار خدمة تسجيل المواليد .