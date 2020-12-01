شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو متداول.. قائدا شاحنتين يطاردان ثعلب في الصحراء وأحدهما يدهسه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، مقطع فيديو لشاحنتين خلال مطاردة ثعلب في الصحراء. واستمرا قائدا الشاحنتين في مطادرة الثعلب حتى لحق به أحدهما وقام بدهسه، ثم وثق الواقعة ونشرها عبر مواقع التواصل. واستنكر رواد مواقع التواصل، الواقعة مطالبين الجهات المعنية بالقبض عليهما وتطبيق العقوبة اللازمة بحقهما.

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