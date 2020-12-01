شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النظر في طلب ترخيص لقاح فايزر 29 الجاري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وكالة الدواء الأوروبية الثلاثاء أنها ستعقد اجتماعا استثنائيا في 29 ديسمبر "كموعد أقصى" للنظر في موافقة عاجلة لتسويق لقاح ضد كوفيد-19 طورته الألمانية بايونتيك والعملاق الأميركي فايزر.



وقالت الوكالة الناظمة في بيان "في حال كانت المعطيات المقدمة متينة بما يكفي للتوصل لاستنتاجات حول نوعية وسلامة اللقاح فإن وكالة الدواء الأوروبية ... ستستكمل دراستها خلال اجتماع استثنائي مقرر في 29 ةديسمبر الحالي كموعد أقصى". وكانت فايزر وبيونتيك قد أعلنتا في وقت سابق أنهما تقدمتا بطلب للحصول على موافقة مشروطة من الاتحاد الأوروبي للقاحهما، عقب طلب مماثل في الولايات المتحدة.

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