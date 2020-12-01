هل تلجأ إسرائيل إلى انتخابات جديدة... نتنياهو يدعو غانتس إلى عدم حل الكنيست 

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أفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن نتنياهو قال إن حزبه الحاكم "الليكود" سيصوت غدا ضد حل الكنيست لأن الدولة في حاجة إلى حكومة وحدة، تعمل على توفير لقاحات فيروس كورونا ومساعدة المواطنين وأصحاب المحال التجارية الذين وقعوا في ضائقة.

وذكرت القناة العبرية أن نتنياهو معني بالانتخابات العامة للكنيست، ولكن ليس في هذه الفترة الراهنة، ولكن في شهري مايو/ أيار أو يونيو/ حزيران المقبلين، بعد تعافي الاقتصاد الإسرائيلي وتوفير لقاحات كورونا للبلاد.

سبق أن دعا وزير الدفاع، رئيس حزب "أزرق أبيض"، بيني غانتس، رئيس الوزراء بالتناوب، إلى إجراء انتخابات للكنيست، غير مرة، على خلفية خلافه الشديد مع نتنياهو، لعدة أسباب من بينها، الخلاف الواسع حول إدارة أزمة كورونا، وكذلك تجاه إقرار ميزانية البلاد للعام 2021/2020.