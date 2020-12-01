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وذكرت القناة العبرية أن نتنياهو معني بالانتخابات العامة للكنيست، ولكن ليس في هذه الفترة الراهنة، ولكن في شهري مايو/ أيار أو يونيو/ حزيران المقبلين، بعد تعافي الاقتصاد الإسرائيلي وتوفير لقاحات كورونا للبلاد.
سبق أن دعا وزير الدفاع، رئيس حزب "أزرق أبيض"، بيني غانتس، رئيس الوزراء بالتناوب، إلى إجراء انتخابات للكنيست، غير مرة، على خلفية خلافه الشديد مع نتنياهو، لعدة أسباب من بينها، الخلاف الواسع حول إدارة أزمة كورونا، وكذلك تجاه إقرار ميزانية البلاد للعام 2021/2020.
كانت هذه تفاصيل خبر هل تلجأ إسرائيل إلى انتخابات جديدة... نتنياهو يدعو غانتس إلى عدم حل الكنيست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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