السعودية... 5 شروط لاستحقاق الدعم من حساب المواطن

احتل برنامج "حساب المواطن" المرتبة الأولى في قائمة الأكثر بحثا على مؤشرات البحث بموقع "غوغل" في المملكة العربية السعودية، وذلك قبل موعد صرف الدفعة الجديدة المقررة يوم 10 ديسمبر الجاري.
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وتشمل الشروط أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية، أم الشرط الثاني فهو أن يكون المستفيد حامل لبطاقات التنقل، بينما ينص الشرط الثالث على أن أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوما خلال العام الماضي.
وينص الشرط الرابع على عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، بينما يقول الشرط الخامس إنه يجب أن تتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، حيث تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاما.
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