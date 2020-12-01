وأكدت عن لسان ثلاثة مصادر ـ دون الكشف عن هويتهم ـ أن اجتماعا واحدا على الأقل عقد مع فيدان، وبأن أنقرة قلقة من موقف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، من إدارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مقارنة بإدارة الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بموضوع فرض العقوبات على البلاد.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية نقلا عن لسان مصدر استخباراتي غربي، أن "الحسابات التركية تعتقد بأن العلاقات الطيبة مع إسرائيل ستمنحهم نقاطا مع إدارة بايدن، وتتناول جولة المحادثات الثنائية ـ دون تحديد مكان اللقاء ـ رفع مستوى العلاقات، بعد طرد السفير الإسرائيلي من أنقرة، في مايو/ أيار 2018.
يشار إلى أن العلاقات الثنائية بين تركيا وإسرائيل شهدت فترات طويلة من التوتر والجفاء، دون القطيعة، خاصة منذ حادثة سفينة مرمرة في مايو 2010، والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، فضلا عن طرد أنقرة السفير الإسرائيلي عقب قرار الولايات المتحدة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام: قناة اتصال سرية بين إسرائيل وتركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.