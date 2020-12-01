إعلام: قناة اتصال سرية بين إسرائيل وتركيا

نقلت صحيفة "المونيتور" الأمريكية، مساء أمس الاثنين، عن مصادر موثوقة، أن تركيا بادرت بتحسين العلاقات مع إسرائيل، وأن فتح تلك القناة جاء بمبادرة تركية خالصة، حيث أجرى رئيس جهاز المخابرات التركية، هاكان فيدان، محادثات مع مسؤولين إسرائيليين.

وأكدت عن لسان ثلاثة مصادر ـ دون الكشف عن هويتهم ـ أن اجتماعا واحدا على الأقل عقد مع فيدان، وبأن أنقرة قلقة من موقف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، من إدارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مقارنة بإدارة الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بموضوع فرض العقوبات على البلاد.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية نقلا عن لسان مصدر استخباراتي غربي، أن "الحسابات التركية تعتقد بأن العلاقات الطيبة مع إسرائيل ستمنحهم نقاطا مع إدارة بايدن، وتتناول جولة المحادثات الثنائية ـ دون تحديد مكان اللقاء ـ رفع مستوى العلاقات، بعد طرد السفير الإسرائيلي من أنقرة، في مايو/ أيار 2018.

يشار إلى أن العلاقات الثنائية بين تركيا وإسرائيل شهدت فترات طويلة من التوتر والجفاء، دون القطيعة، خاصة منذ حادثة سفينة مرمرة في مايو 2010، والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، فضلا عن طرد أنقرة السفير الإسرائيلي عقب قرار الولايات المتحدة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.