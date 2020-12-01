مصر تجدد التزامها بتوفير الرعاية الصحية لمرضى الإيدز مدى الحياة

جاء ذلك خلال احتفال وزارة الصحة باليوم العالمي للإيدز تحت شعار "نحو التضامن العالمي والتغطية المستدامة للخدمات"، بحسب موقع "مصراوي".

وشددت الوزيرة على أن الإيدز مشكلة عالمية يمكن أن تصيب أي شخص في العالم، لذا تحدث الوزارة البروتوكولات العلاجية للمرض وفقا لأحدث إصدار.

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وألقت بالضوء على جهود مصر في مكافحة الإيدز قبل 25 عاما، لافتة إلى أن الوزارة بصدد افتتاح 13 مركزًا جديدا لعلاج المرض لتصبح التغطية الصحية 100% بكل المحافظات في الوقت الذى تم افتتاح 18 وحدة لعلاج الفيروسات لمستشفيات الصحة النفسية ومن بينها الإيدز.

وأوضحت أن مصر ملتزمة "بتطبيق الاستراتيجيات العالمية والأممية لمكافحة المرض، كما أنها مصرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع سرعة تقديم الرعاية للمرضى المكتشف إصابتهم بالمرض".

وأكدت أن الوزارة ومنذ بداية جائحة كورونا، تصرف العلاج لمرضى الإيدز كل 3 شهور مع تسجيل جميع الأدوية الخاصة بالعلاج وتفعيل النظم الإلكترونية بتسجيل المرضى وتتبعهم.

وأمس الاثنين، كشفت وزارة الصحة والسكان أن عدد المتعايشين مع فيروس الإيدز في البلاد حتى نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضى بلغ أكثر من 13 ألف حالة، منهم 7800 يتلقون العلاجات الدوائية.