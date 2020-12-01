"بيونتك" الألمانية: أنتجنا كميات كبيرة من لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة "بيونتك" الألمانية لصناعة الأدوية أنه يمكنها توريد لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، "في غضون ساعات قليلة" بعد إصدار تصريح له من قبل السلطات المعنية.



وجاء ذلك في تصريحات المدير المالي للشركة الألمانية زيرك بوتينج اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي مع وزيرة البحث العلمي الألمانية أنيا كارليتسك.

وقال بوتينج: " أنتجنا كميات كبيرة، ويمكن توزيع كل ما هو موجود بالفعل في غضون ساعات قليلة"، لافتا إلى أنه من الجيد الاستعداد لهذا التوزيع، وأوضح أنه سيتم توريد اللقاح في صناديق وأنه يمكن تبريد اللقاحات في هذه الصناديق بواسطة الثلج الجاف لمدة تصل إلى ثلاثين يوما في كل مركز تطعيم أو لمدة تصل لخمسة أيام في ثلاجة عادية، لافتا إلى أن صناديق المجمدات ستكون مهمة عندما يتعلق الأمر بتخزين لمدد أطول.

وأضاف أن تقييم البيانات أظهر أن لقاح شركة "بيونتك" يمكن تحمله بشكل جيد وأنه ذو فاعلية عالية في الوقت ذاته، وقال: "هذه النتائج تظهر في البداية أننا على قناعة بأن هذا اللقاح يمكنه بالفعل تحقيق حماية من كوفيد 19".

وكانت شركتا "بيونتك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية أعلنتا اليوم الثلاثاء أنهما تقدما بطلب لدى وكالة الأدوية الأوروبية (إيما) أمس الاثنين للحصول على التصريح الأوروبي للقاح الذي توصلا إليه لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

يذكر أن شركة "موديرنا" الأمريكية للأدوية قدمت أيضا طلبا بهذا الشأن لوكالة الأدوية الأوروبية لمنح ترخيص للقاح الذي توصلت إليه.