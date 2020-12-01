شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات»: صرف معاش ديسمبر لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي «ساند» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، صرف معاش شهر ديسمبر، لأصحاب المعاشات التقاعدية، ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند .

وكانت التأمينات قد أعلنت بداية شهر أكتوبر الماضي إيقاف دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا للمنشآت التي لم يشملها التمديد وإعادة تفعيل اشتراكاتهم لدى نفس ‏صاحب العمل .

وأوضحت أنه سيتم تسجيلهم بأثر رجعي اعتبارا من 1 أكتوبر الماضي، ويلتزم صاحب العمل بدفع أجورهم واشتراكاتهم بشكل كامل.