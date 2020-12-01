شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايونتيك وفايزر تقدمان طلباً للحصول على ترخيص لقاح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 قدمت شركتا "بيونتك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية طلبا لدى وكالة الأدوية الأوروبية (إيما) للحصول على التصريح الأوروبي للقاح الذي توصلا إليه لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت الشركتان اليوم الثلاثاء أنه تم تقديم الطلب للحصول على ترخيص مشروط للسوق أمس الاثنين. يذكر أن شركة "موديرنا" الأمريكية للأدوية قدمت أيضا طلبا بهذا الشأن لوكالة الأدوية الأوروبية لمنح ترخيص للقاح الذي توصلت إليه.

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