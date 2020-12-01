العراق يطلق مشروع طريق بري من النجف إلى السعودية

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وأضاف أن "المشروع له آثار اقتصادية إيجابية في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والسكنية، فضلاً عن إنعاش الحالة الاقتصادية لعشرات القرى التي يمر بها هذا الطريق"، موضحا أن "المرحلة الأولى للمشروع التي بدأ العمل بها تتضمن تعبيد 20 كم من الشارع مع إنشاء مجسر في (وادي حسب) بطول 288 متراً".
وكانت هيئة المنافذ الحدودية أعلنت، الشهر الماضي، افتتاح منفذ عرعر رسميا مع السعودية.
وأضافت الهيئة العراقية أنها تسعى إلى افتتاح معبر آخر مع الرياض. والحياة تعود لـ"منفذ عرعر" العراقي بعد 30 عاما من الإغلاق، وقال عمر الوائلي، مدير هيئة المنافذ العراقية الحدودية، في تصريح، لوسائل إعلام محلية، إن افتتاح منفذ عرعر العراقي مع منفذ جديدة السعودي البري، يؤكد أن علاقات العراق والسعودية، علاقات تاريخية راسخة، وتابع: "الافتتاح سيكون وسط حضور رسمي ممثلا برئيس الوفد وزير الداخلية عثمان الغانمي، وعدد من مسؤولي المنافذ الحدودية، ومحافظي الأنبار، وكربلاء".
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