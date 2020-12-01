السعودية: الأزمة مع قطر يمكن أن تنتهي في 24 ساعة

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك انفراجة قريبة في الأزمة مع قطر، قال المعلمي في مقابلة تلفزيونية " . نحن قلنا مرارا وتكرارا إن الأزمة مع قطر يمكن أن تنتهي في 24 ساعة، إذا أعلنت قطر تراجعها عن المواقف السابقة وعن دعمها للإرهابيين وعن منحها المنصة الإعلامية للأحزاب المتطرفة وعن تدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية".

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وتابع "إذا أعلنت قطر عن ذلك والتزمت به، عندئذ تحل المشكلة. ليس بيننا وبين قطر خلاف مصيري أو وجودي نحن شعب واحد وبلد واحد والإخوة القطريون هم امتداد للمملكة والمملكة امتداد لهم، لذلك لا يوجد مبرر لقطيعة دائمة في هذا الشأن ولكن سلوك القيادة القطرية والحكومة القطرية في الوقت الحاضر هو الذي يقف حجر عثرة أمام مثل هذه المصالحة".

يزور جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السعودية وقطر هذا الأسبوع في محاولة لتحقيق انتصارات دبلوماسية في المنطقة قبل مغادرة البيت الأبيض، حسبما أفادت تقارير إعلامية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين وخليجيين "لم تسمّهم" أنّ هذه الزيارة ستركز خصوصا على حل الخلاف القائم بين قطر والتحالف الذي تقوده السعودية لكن قد يكون هناك عدد من القضايا الأخرى على جدول الأعمال.

وذكرت الصحيفة أن كوشنر سيجري الزيارة برفقة آفي بيركوفيتش، مستشار الرئيس لشؤون الشرق الأوسط، وبريان هوك، المبعوث الأمريكي السابق لإيران.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلت عن مصادر وصفتها "بالمطلعة على المحادثات" أن السعودية تكثف جهودها حاليا لحل الأزمة الخليجية، المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وذلك عقب هزيمة الرئيس دونالد ترمب في الانتخابات.

يذكر أن السعودية والإمارات ومصر والبحرين فرضت حظرا جويا وبحريا وبريا على قطر منذ يونيو/ حزيران 2017 لاتهامها بالتقرّب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، وهو أمر تنفيه الدوحة.