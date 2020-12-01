وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عدد من المقاطع المصورة له في موجة تفاعلية طريفة.
ويعرف الشاب عن نفسه بـ "مارسيو" ويقول " أنا شخصية فضائية وهذا خيار الكون وليس خياري".
ويتابع "لم تكن حياة سهلة على الإنسان هذه السنة فقررت أن أقوم بزيارة كوكب الأرض، لبنان بالتحديد".
ويضيف "سوف تصل رسالتي مع الوقت، الصبر هو أساس حياتكم، مع السلامة".
كانت هذه تفاصيل خبر مخلوق فضائي يظهر في شوارع بيروت... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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