شكرا لقرائتكم خبر عن 48 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة - وفقا لما أوردته وكالة لوكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الثلاثاء، بأن 48 مستوطنا اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.