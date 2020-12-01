شكرا لقرائتكم خبر عن 48 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة - وفقا لما أوردته وكالة لوكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الثلاثاء، بأن 48 مستوطنا اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.
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