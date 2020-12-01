فلسطين تسجل رقما قياسيا فى عدد إصابات كورونا بعد رصد 2536 حالة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 77.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 21.9%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة في الضفة الغربية " الخليل (3)، نابلس (3)"، و9 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالة وفاة في مدينة القدس.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت على النحو التالي: الخليل (82)، جنين (91)، نابلس (156)، طولكرم (14)، رام الله والبيرة (84)، طوباس (46)، سلفيت (49)، قلقيلية (17)، أريحا والأغوار (7)، مدينة القدس (81)، قطاع غزة (405).