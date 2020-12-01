شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اللبنانية توجه بإغلاق بعض سفاراتها في الخارج بسبب الضائقة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه، النقاب عن وجود توجه لدى وزارة الخارجية لإغلاق عدد من السفارات في الخارج بسبب الضائقة المالية الشديدة التي يعاني منها لبنان.

وقال وزير الخارجية اللبناني -في حديث لصحيفة (نداء الوطن) اللبنانية في عددها الصادر اليوم- إن الموازنة لم تعد تتحمل، وأن الأزمة المالية والاقتصادية وصلت إلى السلك الدبلوماسي اللبناني، وهناك عدد من الدبلوماسيين سيصبحون "عاطلين عن العمل" على حد تعبيره.

وأكد أن تغيير الإدارة الأمريكية بعد تسلم جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية "لن يمنح الفرج للبنان".. موضحا أن السياسة الأمريكية ثابتة تجاه لبنان والذي لا يعد من الأولويات بالنسبة لأمريكا، وأن أحدا لا يعرف ما إذا كانت العقوبات الأمريكية تجاه سياسيين وأشخاص لبنانيين ستتوقف أم ستستمر مع الإدارة الجديدة.

وأشار وزير الخارجية اللبناني إلى أنه يبذل جهدا استثنائيا في مجال إعادة العلاقات اللبنانية – الخليجية، مضيفا: "العرب إخوة وأريد الحفاظ على علاقاتنا من دون كسر وحدتنا الداخلية، فعلى سبيل المثال إذا أعلنا موقفا معاديا لإيران ألا يزعج هذا شريحة من اللبنانيين، مصلحتي أن أحافظ على علاقاتي مع الخليج وإيران وهذه مهمة صعبة".