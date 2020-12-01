الرئيس الجزائري باق في ألمانيا من أجل النقاهة

وجاء في البيان الرئاسي أن الرئيس في طريقه إلى الشفاء، وسيعود بعدها إلى الجزائر، حسب موقع صحيفة "النهار" الجزائرية.
© REUTERS / Ramzi Boudina
وتابع البيان أن الرئيس تبون يطمئن الشعب الجزائري بتماثله للشفاء في أحد المستشفيات الألمانية.
وحسب البيان غادر تبون المستشفى في ألمانيا، لكنه سيبقى في ألمانيا خلال فترة النقاهة.
وكان تبون قد دخل إحدى المستشفيات العسكرية الجزائرية، لكن فريقه الطبي وحسب رئاسة الجمهورية أوصى بسفره للعلاج في ألمانيا.
كما دخل تبون من قبل في الحجر الصحي بعد إصابة مسؤولين برئاسة الجمهورية الجزائرية بفيروس كورونا.
وكان مصدر رفيع في رئاسة الجمهورية الجزائرية، رد الثلاثاء الماضي، على الأخبار التي تداولتها بعض المواقع حول تدهور الحالة الصحية للرئيس الذي انتقل للعلاج في ألمانيا بعد إصابته بفيروس كورونا.
وأكد المصدر الرئاسي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أن "الإشاعات بخصوص الحالة الصحية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون "عارية من الصحة".
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