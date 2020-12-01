شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة الثورية السودانية تجرى مشاورات لتشكيل مجلس الفترة الانتقالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أسامة السعيد رئيس مؤتمر البجا الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية في السودان، عن مشاورات تجري الآن بين الأطراف الثلاثة السيادي، الوزراء وقوى الحرية التغيير لتكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية ثم إنشاء بقية المؤسسات.

وأكد أسامة في حواره مع وكالة الأنباء "سونا" أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية هو استحقاق دستوري نصت عليه الوثيقة الدستورية في المادة 80 وهي المادة التي بموجبها سيتم إنشاء وتكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية .

وأبان أن المجلس بتوصيفه الذي ُنص عليه في الاتفاقية هو لإدارة ومعالجة التباينات التي تظهر في إدارة الفترة الانتقالية موضحا أن فكرة تكوينه أتت بسبب بعض الصعوبات والمشاكل والتجاذبات التي شابت العلاقة بين شركاء الفترة الانتقالية وللحاجة لجسم موحد لتدار فيه هذه الخلافات.

وأمن بأن تكوين المجلس لن يكون خصما على المؤسسات الدستورية الأخرى كمجلس السيادة ومجلس الوزراء وخصوصا المجلس التشريعي كما انه ليس مجلسا خاصا بالتشريع والرقابة بل يختصر اختصاصه في إيجاد حلول للتباينات التي تنشأ في إدارة الفترة الانتقالية.،