شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تعلن استهداف عناصر "داعش" في جبال مخمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الثلاثاء، قيامه بعملية عسكرية استهدفت أحد الكهوف في جبال مخمور لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.



وقال الجهاز- في بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية- إن "عناصر جهاز مكافحة الإرهاب قامت بعملية عسكرية في جبال مخمور ذات التكوين الجغرافي شديد التعقيد، لملاحقة ماتبقى من بقايا عصابات داعـش الإرهابية، حيث وردت معلومات إستخبارية عن أحد الكهوف التي يختبئ بها عناصر العصابات الإرهابية".

وأضاف أنه "بعد رصد دقيق لتحركات الإرهابيين، باشرت القوات العراقية باقتحام المنطقة حيث جرى الاشتباك مع ٦ عناصر إرهابية قتل ثلات منهم جراء الاشتباك المباشر، فيما حاول الثلاث الآخرون الهرب إلا أن طيران التحالف الدولي قام برصدهم وقصفهم وقتلوا جميعا على إثر الضربات الجوية".



وأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات العراقية، أمس، اعتقال عنصر بتنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الفلوجة.