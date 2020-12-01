شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «المرور» لقائدي المركبات تزامناً مع الحالة المطرية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
دعت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات كافة لتوخي الحذر وتخفيف السرعة، والتركيز التام عند القيادة وقت المطر.
وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر : “كافة قائدي المركبات لتوخي الحذر وتخفيف السرعة والتركيز التام عند القيادة وقت المطر، نظرًا لاحتمال انزلاق السيارة عن مسارها” .
وكانت “إدارة المرور” قد شددت على ضرورة التأكد من سلامة مساند الرأس وضبطها، لما لها من دور في حماية الرأس والعنق، خاصة عند وقوع حوادث الاصطدام من الخلف.
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