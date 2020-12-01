الرئيس الموريتانى يدعو أوروبا لإلغاء ديون دول مجموعة الساحل الإفريقي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء ديون دول مجموعة الساحل الإفريقي الخمس من أجل توجيه مواردها إلى قطاعات حيوية تستهدف الاستجابة للحاجات الملحة لسكان الساحل التي فاقمتها التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

وقال الرئيس الموريتاني -خلال كلمته في قمة عبر "الفيديو كونفرانس" لدول الساحل والغرب الإفريقي مع الاتحاد الأوروبي- إنه يعول على أمين عام الأمم المتحدة في إقناع مجلس الأمن الدولي بالبُعد العالمي للمخاطر التي تواجهها دول الساحل الإفريقي.

وذكَّر الرئيس الموريتاني بسلسلة القرارات القوية والعميقة التي تؤسس لشراكة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة الخمس في الساحل الإفريقي (موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي وتشاد والنيجر)، والتي استهدفت -من بين أمور أخرى- تكثيف الجهود لمحاربة الإرهاب، واستتباب الأمن والاستقرار، وإرساء التنمية والحكامة الرشيدة، وتعزيز دولة القانون في الساحل.

وشهدت القمة مشاركة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشل، والرئيس المالي باه انداو، ورئيس بوركينا فاسو روك مارك كابوري، ورئيس تشاد إدريس ديبي اتنو، ورئيس النيجر إيسوفو محمادو، والأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش، ورئيس لجنة الاتحاد الإفريقي موسى فاكي محمات، والممثل السامي للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بيرل.

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