الأمم المتحدة: الصراع في اليمن أودى بحياة 233 ألف شخص

القاهرة - سبوتنيك. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عبر حسابه على "تويتر"، إن "الصراع في اليمن، وأسباب أخرى ذات صلة، أودى حتى الآن بحياة 233 ألف شخص".
وأضاف: "هذا الرقم الصاعق غير مقبول".
وأشار إلى،
"وصول اليمن إلى نقطة اللا عودة"، مشددا على "أن هناك حاجة الآنلوقف إطلاق النار".
ويشهد اليمن منذ نحو 6 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى.
ووفقا للأمم المتحدة، فإن اليمنيين يشهدون أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث إن ما يقرب من 80 في المئة من إجمالي السكان -أي 24.1 مليون إنسان- بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية.
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